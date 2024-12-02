Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Hậu Thạnh Mỹ, Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tìm kiếm KH mới
Hỗ trợ đại lý, npp
Mở mới đại lý khu vực huyện
Lên đơn hàng, giao nhận hàng lẻ
Giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận ý kiến, góp ý của KH
Thực hiện các chỉ số KPI
Hoàn thành chỉ số KPI của công ty giao cho
Cùng team hoàn thành doanh số.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ yêu thích ngành sale
Tuổi từ 20 đến 40t
Nhanh nhẹn
Trung thực
Chịu khó và siêng năng.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Gặp trực tiếp thỏa thuận (đạt kpi sẽ không thấp hơn 10tr/tháng)
Có thưởng đạt doanh số theo % KPI
Có hỗ trợ chi phí cơ bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
