Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Hậu Thạnh Mỹ, Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tìm kiếm KH mới

Hỗ trợ đại lý, npp

Mở mới đại lý khu vực huyện

Lên đơn hàng, giao nhận hàng lẻ

Giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận ý kiến, góp ý của KH

Thực hiện các chỉ số KPI

Hoàn thành chỉ số KPI của công ty giao cho

Cùng team hoàn thành doanh số.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ yêu thích ngành sale

Tuổi từ 20 đến 40t

Nhanh nhẹn

Trung thực

Chịu khó và siêng năng.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Gặp trực tiếp thỏa thuận (đạt kpi sẽ không thấp hơn 10tr/tháng)

Có thưởng đạt doanh số theo % KPI

Có hỗ trợ chi phí cơ bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đồng Bằng Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin