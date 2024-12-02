Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Đảm bảo sự hiện diện các sản phẩm của ADC tại các điểm bán phụ trách.
- Tổ chức các điểm trình diễn các sản phẩm của ADC.
- Tổ chức các cuộc hội thảo và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân.
- Kết nối và hỗ trợ Team Sales thực hiện các hoạt động quảng bá.
- Viếng thăm, chăm sóc nông dân, đại lý theo định kỳ được giao.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết nông dân tại địa bàn hoạt động.
- Thu thập thông tin thị trường.
- Nộp báo cáo định kỳ đến Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.
- Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp.
- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến Nông nghiệp: Bảo vệ Thực vật, Khoa học Cây trồng, Nông học, Trồng trọt...
- Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, khéo léo.
- Trung thực, siêng năng.

Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
- Thu nhập: Lương cơ bản + Hiệu quả công việc.
- Thưởng đạt doanh số vụ.
- Chế độ Bảo hiểm đầy đủ theo quy định.
- Lương tháng 13 theo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ

Công Ty TNHH Quảng Cáo ADC Hoàn Mỹ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 158/10 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

