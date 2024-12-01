Tuyển Nhân viên R&D Công ty CP Vật tư Hậu Giang (HAMACO) Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D

- Nghiên cứu, phát triển và cải tiến tối ưu hóa các sản phẩm & Quy trình sản xuất hiện hữu của công ty.

- Chủ động nghiên cứu & bố trí các thí nghiệm theo yêu cầu của Ban quản lý, theo chiến lược phát triển của công ty.

- Phân tích và thử nghiệm các nguyên liệu, công nghệ sản xuất mới.

- Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các dự án nghiên cứu & phát triển.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Vật liệu, Hóa Silicat hoặc các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm (ưu tiên ngành bê tông, xi măng, vật liệu xây dựng).

- Có tinh thần học hỏi, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP Vật tư Hậu Giang (HAMACO) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, lương thưởng theo hiệu quả công việc.

- Các phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vật tư Hậu Giang (HAMACO) Pro Company

