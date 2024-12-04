Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

*Mô tả công việc:

- Phát triển, mở rộng thị trường cho sản phẩm mứt trái cây, bơ đậu phộng, mì spaghetti, xốt mì spaghetti, xốt salad, xốt mayonnaise, sirô trà sữa, sirô giải khát, sinh tố trái cây, xốt trang trí topping, nước trái cây cô đặc...

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới,

- Giới thiệu sản phẩm, quy trình đặt hàng và thanh toán của công ty đến khách hàng.

- Cung cấp thông tin đầy đủ về yêu cầu của khách về các sản phẩm của công ty

- Luôn duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

*Yêu cầu: Có kinh nghiệm sale 1 - 2 năm

Số lượng: 4

* Địa điểm/Thời gian làm việc:

Địa chỉ làm việc: Khu vực Cần Thơ

* Thời gian làm việc:

+ Thứ 2 - Thứ 6: 07h30 - 16h30

+ Thứ 7: chỉ làm buổi sáng

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH: kinh tế, quản trị kinh doanh...

- Kinh nghiệm > 1 năm

- Ưu tiên có kinh nghiệm về thực phẩm

Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch nghỉ mát theo quy định của công ty

Quà chúc mừng sinh nhật khi tham gia công đoàn

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được xét tăng lương 1-2 lần trong năm

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÁNH ĐỒNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin