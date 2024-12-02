Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Vật Liệu xây dựng Vân Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Vật Liệu xây dựng Vân Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 133 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV VLXD Vân Nam là NPP lớn tại Miền Tây. Các sản phẩm chủ lực: NGÓI THÁI SCG, GỐM, NGÓI, ĐÁ TRANG TRÍ,...
Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng:
NV KINH DOANH VLXD (Nam) bán thời gian, làm việc tại cửa hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Từ 25 tuổi trở lên, ưu tiên trên 30 tuổi.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Yêu thích kinh doanh, giao tiếp khách hàng
- Có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh vật liệu xây dựng / trang trí nội thất/ ngói, đá trang trí,...hoặc bán hàng các ngành khác
Tại Công Ty TNHH MTV Vật Liệu xây dựng Vân Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Tăng lương
Chế độ thưởng
Phụ cấp
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp và các chế độ khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Vật Liệu xây dựng Vân Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
