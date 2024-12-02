Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Vật Liệu xây dựng Vân Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 133 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV VLXD Vân Nam là NPP lớn tại Miền Tây. Các sản phẩm chủ lực: NGÓI THÁI SCG, GỐM, NGÓI, ĐÁ TRANG TRÍ,...

Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng:

NV KINH DOANH VLXD (Nam) bán thời gian, làm việc tại cửa hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Từ 25 tuổi trở lên, ưu tiên trên 30 tuổi.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

- Yêu thích kinh doanh, giao tiếp khách hàng

- Có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh vật liệu xây dựng / trang trí nội thất/ ngói, đá trang trí,...hoặc bán hàng các ngành khác

Tại Công Ty TNHH MTV Vật Liệu xây dựng Vân Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Tăng lương

Chế độ thưởng

Phụ cấp

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Phụ cấp và các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Vật Liệu xây dựng Vân Nam

