Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH LEPLUS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH LEPLUS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới.
Quản lý và theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Báo cáo doanh số bán hàng và các chỉ tiêu kinh doanh khác.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
Làm việc trực tiếp với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của họ và cung cấp sản phẩm phù hợp.
Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng.
Tham gia vào các hoạt động xúc tiến bán hàng và marketing

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tinh thần trách nhiệm và trung thực.
Thành thạo tin học văn phòng.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Am hiểu về thị trường bán lẻ và các sản phẩm tiêu dùng.

Tại CÔNG TY TNHH LEPLUS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 18-25tr
- Không áp doanh số
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết.
Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEPLUS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT 5.5 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, đường Hữu Hưng, p.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

