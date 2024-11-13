Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỎNG GẠO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Đi đến các cửa hàng kinh doanh yến, trực tiếp trao đổi, trưng bày hàng hoá và thúc đẩy bán hàng.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối và cửa hàng bán lẻ.

- Phát triển hệ thống phân phối trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, mở rộng thị trường.

- Đảm bảo đạt các chỉ tiêu kinh doanh (KPIs) đề ra theo kế hoạch.

- Theo dõi xu hướng thị trường, phân tích tình hình kinh doanh và đề xuất phương án cải tiến.

- Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý và phối hợp thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành tiêu dùng thiết yếu hoặc thực phẩm.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý vấn đề nhanh nhạy.

- Yêu thích di chuyển, năng động, chịu được áp lực công việc cao.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhà phân phối hoặc trong lĩnh vực yến sào, thực phẩm.

Yêu cầu bằng cấp : Từ cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỎNG GẠO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Có lương cơ bản 7.000.000 + KPIs, tổng thu nhập từ 12.000.000 – 15.000.000 VND/tháng (tùy theo năng lực).

- Thưởng nóng theo kết quả kinh doanh và xét tăng lương định kỳ.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng và kiến thức ngành hàng Yến, liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BỎNG GẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin