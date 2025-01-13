Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 33, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế máy, hệ thống tự động hóa, hệ thống băng chuyền
- Khảo sát, xây dựng giải pháp tư vấn theo yêu cầu của khách hàng
- Thiết kế 2D, 3D. Hướng dẫn, giám sát, xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình lắp ráp thử nghiệm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
- Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế máy tự động hoá, bán tự động
- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm CAD (Auto Cad, Solidworks, Creo - Proe , NX)
- Am hiểu về vật liệu, dung sai, công nghệ chế tạo máy,các tiêu chuẩn bản vẽ theo ISO, JIS
MỨC LƯƠNG
-Thỏa thuận theo năng lực (hấp dẫn)
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG KHÁC:
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Môi trường làm việc năng động nhiều cơ hội phát triển
- Tăng thâm niên và xét tăng lương hàng năm

Tại Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina

Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

