Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 33, đường 10, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Thiết kế máy, hệ thống tự động hóa, hệ thống băng chuyền

- Khảo sát, xây dựng giải pháp tư vấn theo yêu cầu của khách hàng

- Thiết kế 2D, 3D. Hướng dẫn, giám sát, xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình lắp ráp thử nghiệm

Yêu cầu ứng viên:

- Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế máy tự động hoá, bán tự động

- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm CAD (Auto Cad, Solidworks, Creo - Proe , NX)

- Am hiểu về vật liệu, dung sai, công nghệ chế tạo máy,các tiêu chuẩn bản vẽ theo ISO, JIS

-Thỏa thuận theo năng lực (hấp dẫn)

- Tham gia BHXH đầy đủ

- Môi trường làm việc năng động nhiều cơ hội phát triển

- Tăng thâm niên và xét tăng lương hàng năm

