Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Youngjin Hi-Tech Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc
- Thiết kế máy, hệ thống tự động hóa, hệ thống băng chuyền
- Khảo sát, xây dựng giải pháp tư vấn theo yêu cầu của khách hàng
- Thiết kế 2D, 3D. Hướng dẫn, giám sát, xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình lắp ráp thử nghiệm
Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu ứng viên:
- Trình độ: Tốt nghiệp CĐ, ĐH
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế máy tự động hoá, bán tự động
- Sử dụng thành thạo ít nhất 1 phần mềm CAD (Auto Cad, Solidworks, Creo - Proe , NX)
- Am hiểu về vật liệu, dung sai, công nghệ chế tạo máy,các tiêu chuẩn bản vẽ theo ISO, JIS
MỨC LƯƠNG
-Thỏa thuận theo năng lực (hấp dẫn)
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG KHÁC:
- Tham gia BHXH đầy đủ
- Môi trường làm việc năng động nhiều cơ hội phát triển
- Tăng thâm niên và xét tăng lương hàng năm
