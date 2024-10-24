Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh

- P Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt trên phạm vi được phân công (tháng, quý, năm)
• Chào hàng giới thiệu tư vấn các sản phẩm của công ty kinh doanh đến các khách hàng
• Giải quyết các công việc liên quan đến kinh doanh bán hàng và chăm sóc khách hàng
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc KD.
• Được làm việc và hỗ trợ của trưởng bộ phận cũng như phòng maketing và hệ thống sau bán hàng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên với các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc Kỹ thuật, Công nghệ, tư vấn các ngành bảo hiểm, dịch vụ và thương mại điện tử....
• Biết các sản phẩm và thiết bị y tế, dược, mỹ phẩm là 1 lợi thế
• Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn từ 01 năm trở lên.

Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn từ 10-20tr/ tháng. Lương CB ít nhất 7tr -10 tr tùy vào khả năng ( hoặc thương lượng)
• Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ kinh doanh.
• Môi trường làm việc năng động, các hỗ trợ xăng xe, điện thoại
• Được hưởng đầy đủ chế độ lao động theo Quy định nhà nước.
• Được hưởng chế độ bảo hiểm và các đãi ngộ khác của công ty.
• Nhân viên tổ chức sinh nhật, du lịch nghỉ mát hàng năm và liên hoan hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Công ty TNHH thiết bị y học công nghệ Trung Mỹ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 91 Nguyễn Chí Thanh- P Láng Hạ Q Đống Đa HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

