Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà HH2 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 600 - 800 USD

NGÀNH HÀNG CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: CT, MRI, XQ......
- Hỗ trợ Sales trong việc xây dựng cấu hình sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, xây dựng các hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm;
- Nghiên cứu về tính năng, ứng dụng, sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp.
- Đào tạo cho sales các tính năng cơ bản của sản phẩm;
- Phối hợp cùng chuyên viên phụ trách sản phẩm của các hãng xây dựng cấu hình sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- Hợp tác cùng hãng sản xuất trong đào tạo cho nhân viên, đào tạo cho khách hàng, giải quyết các câu hỏi của sales về sản phẩm, tổ chức các hội thảo về sản phẩm.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành y sinh, khoa học, y, thiết bị y tế.....
- Tối thiệu 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh
- Tiếng anh thành thạo
- Tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi
- Giao tiếp tốt, thuyết trình tự tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

