Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN
- Hà Nội: Tòa Nhà HH2 Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 600 - 800 USD
NGÀNH HÀNG CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: CT, MRI, XQ......
- Hỗ trợ Sales trong việc xây dựng cấu hình sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, xây dựng các hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm;
- Nghiên cứu về tính năng, ứng dụng, sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp.
- Đào tạo cho sales các tính năng cơ bản của sản phẩm;
- Phối hợp cùng chuyên viên phụ trách sản phẩm của các hãng xây dựng cấu hình sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- Hợp tác cùng hãng sản xuất trong đào tạo cho nhân viên, đào tạo cho khách hàng, giải quyết các câu hỏi của sales về sản phẩm, tổ chức các hội thảo về sản phẩm.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiệu 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh
- Tiếng anh thành thạo
- Tinh thần cầu thị, chịu khó học hỏi
- Giao tiếp tốt, thuyết trình tự tin
