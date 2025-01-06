Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

NGÀNH HÀNG CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: CT, MRI, XQ......

- Hỗ trợ Sales trong việc xây dựng cấu hình sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, xây dựng các hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm;

- Nghiên cứu về tính năng, ứng dụng, sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp.

- Đào tạo cho sales các tính năng cơ bản của sản phẩm;

- Phối hợp cùng chuyên viên phụ trách sản phẩm của các hãng xây dựng cấu hình sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng

- Hợp tác cùng hãng sản xuất trong đào tạo cho nhân viên, đào tạo cho khách hàng, giải quyết các câu hỏi của sales về sản phẩm, tổ chức các hội thảo về sản phẩm.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu