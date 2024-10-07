Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 173 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM., Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đi thị trường, chào hàng, marketing sản phẩm, chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện khảo sát và phân tích thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh (thương hiệu, đặc tính kỹ thuật, giá), nhận định, phán đoán xu hướng phát triển sản phẩm tương lai.

- Lập kế hoạch bán hàng và đề ra các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu;

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả công việc (Báo cáo tuần/tháng/quý...) theo quy định của Công ty.

- Các công việc liên quan khác được Ban lãnh đạo Công ty giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đối với nhân viên kinh doanh thiết bị:

- Trình độ: Cao đẳng, đại học các chuyên ngành kỹ thuật và dược.

- Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ít nhất 02 năm kinh doanh, đặc biệt ưu tiên trong lĩnh vực thiết bị phòng LAB.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tại Viện hàn lâm, viện nghiên cứu, trường đại học-cao đẳng.

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt, có tính thuyết phục cao.

- Chịu được áp lực kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh tốt.

- Kỹ năng khác: Thành thạo tin học văn phòng; biết tiếng Anh là một lợi thế.

- Mong muốn tìm kiếm các bạn ứng viên làm việc gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + hoa hồng tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên (có thể đàm phán, ít nhất 5% trở lên).

- Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Được đào tạo trong và ngoài nước.

- Du lịch, thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...

- Môi trường làm việc năng động.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín khi cung cấp các thiết bị y tế hàng đầu thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC

