Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận khách hàng là Sở Y Tế, Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, các dự ăn, các gói thấu Thiết bị y tế và các đối tác là các công ty thương mại trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế. Thực hiện các công việc phát triển thị trường trong & ngoại tỉnh ; Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, ghi nhận thông tin, ý kiến khách hàng... Thực hiệc các hoạt động chăm sóc khách hàng như nhận điện thoạl, gọi điện chăm sóc khách hàng, xây dựng và thực hiện các chương trình Bán hàng & Chăm sóc Khách hàng; Theo dõi các Hợp đồng bán hàng, thúc đẩy khách hàng mua hàng. Theo dõi công nợ và đôn đốc khách hàng thanh toán khi đến hạn; Theo dõi hồ sơ mời thầu từ khách hàng. Lọc danh mục sản phẩm có thể dự thầu. Đề xuất sản phẩm tham dự thầu. Kết hợp kỹ thuật theo dõi xử lí các phát sinh & vướng mắc liên quan trong quá trình giao dịch và lắp đặt thiết bị; Chuẩn bị báo giá, cung cấp tài liệu, thông tin và liên hệ phản hồi để khách hàng; Tổng hợp báo cáo bản hàng hàng tuần, hàng tháng, hàng năm; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Y dược, Quản trị kinh doanh,... Có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thầu ETC tại các Bệnh viện Công lập, có kinh nghiệm kinh doanh bán hàng về Thiết bị và vật tư y tế Thuyết phục khách hàng tốt Có mối quan hệ tốt với Khối Bệnh viện Chịu được áp lực cao trong công việc Sáng tạo, nhanh và nhậy bén xử lý công việc Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán linh hoạt và sáng tạo Có khả năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh. Được nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật lao động và Quy chế công ty; khám sức khỏe, nghỉ mát hàng năm (trong nước hoặc nước ngoài)
- Được tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ và kĩ năng cần thiết
- Lương cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 423 Vũ Tông Phan, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

