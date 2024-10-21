Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương mại SIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng ( phòng khám nha khoa/ bệnh viện) có nhu cầu về sản phẩm của công ty.

Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới

Duy trì và chăm sóc mối quan hệ với khách hàng hiện có

Chịu trách nhiệm về doanh số và tất cả các hoạt động bán hàng đối với địa bàn đã được phân công

Tham gia các hội nghị/ hội thảo/ triển lãm ngành Nha khoa

Báo cáo kết quả công việc và thực hiện công việc theo phân bổ từ TP. KD và BGĐ

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Yêu thích ngành nghề Kinh doanh – CSHK. Có kinh nghiệm trên 1 năm, Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực Nha khoa , Implant nha khoa

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn.

Kỹ năng Giao tiếp tốt, xử lí tình huống linh hoạt, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại SIV Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn (10.000.000-14.000.000vnd) + thưởng

Được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, lương thưởng xứng đáng

Được đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại SIV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin