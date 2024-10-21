Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thương mại SIV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công ty TNHH Thương mại SIV
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng ( phòng khám nha khoa/ bệnh viện) có nhu cầu về sản phẩm của công ty.
Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới
Duy trì và chăm sóc mối quan hệ với khách hàng hiện có
Chịu trách nhiệm về doanh số và tất cả các hoạt động bán hàng đối với địa bàn đã được phân công
Tham gia các hội nghị/ hội thảo/ triển lãm ngành Nha khoa
Báo cáo kết quả công việc và thực hiện công việc theo phân bổ từ TP. KD và BGĐ
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, nữ tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Yêu thích ngành nghề Kinh doanh – CSHK. Có kinh nghiệm trên 1 năm, Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực Nha khoa , Implant nha khoa
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn.
Kỹ năng Giao tiếp tốt, xử lí tình huống linh hoạt, có trách nhiệm với công việc.
Yêu thích ngành nghề Kinh doanh – CSHK. Có kinh nghiệm trên 1 năm, Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực Nha khoa , Implant nha khoa
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn.
Kỹ năng Giao tiếp tốt, xử lí tình huống linh hoạt, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty TNHH Thương mại SIV Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn (10.000.000-14.000.000vnd) + thưởng
Được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, lương thưởng xứng đáng
Được đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, lương thưởng xứng đáng
Được đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại SIV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI