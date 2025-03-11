Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bến Tre: - Bến Tre, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Phát triển thị trường kinh doanh thực phẩm của Five Star.

- Chăm sóc các cửa hàng thực phẩm của hệ thống hiện có.

- Tìm khách hàng cho cửa hàng mới.

- Tìm hiểu thị trường ở những khu vực được giao

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên tốt nghiệp CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành.

- Có kinh nghiệm về kinh doanh thị trường.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có thể làm việc linh động, không ngại di chuyển.

- Làm việc Tại Bến Tre

Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 14 triệu VND

Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

