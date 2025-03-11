Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Bến Tre thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bến Tre:
- Bến Tre, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Phát triển thị trường kinh doanh thực phẩm của Five Star.
- Chăm sóc các cửa hàng thực phẩm của hệ thống hiện có.
- Tìm khách hàng cho cửa hàng mới.
- Tìm hiểu thị trường ở những khu vực được giao
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC tất cả các chuyên ngành.
- Có kinh nghiệm về kinh doanh thị trường.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có thể làm việc linh động, không ngại di chuyển.
- Làm việc Tại Bến Tre
Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 14 triệu VND
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
