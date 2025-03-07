Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Thu nhập lương cứng 9 triệu + KPI ( Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số) - Được đào tạo kỹ năng kinh doanh, kiến thức sản phẩm. - Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao. - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước. - Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn do công ty tổ chức. - Các chế độ thưởng khác theo quy định của Công ty. - Được cấp máy tính, laptop riêng. - Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, Quận Liên Chiểu

- Chăm sóc và hỗ trợ Đại Lý tăng trưởng doanh số.

- Tham gia lập kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng đến Đại Lý.

- Giới thiệu sản phẩm Paragon với các Đại Lý trong khu vực phụ trách.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

- Giới tính : Nam tuổi từ 22 đến 35.

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, quản trị kinh doanh, marketing, ngoại thương...

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện – chiếu sáng, khách hàng B2B, cửa hàng, tiệm điện, đại lý,...

- Có kỹ năng giao tiếp dễ tạo thiện cảm, nói dễ hiểu, giọng nói rõ ràng dễ nghe.

- Có khả năng đàm phán, nhạy bén trong bán hàng.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND

Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

