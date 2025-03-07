Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Thu nhập lương cứng 9 triệu + KPI ( Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số)

- Được đào tạo kỹ năng kinh doanh, kiến thức sản phẩm.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến cao.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

- Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn do công ty tổ chức.

- Các chế độ thưởng khác theo quy định của Công ty.

- Được cấp máy tính, laptop riêng.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Chăm sóc và hỗ trợ Đại Lý tăng trưởng doanh số.
- Tham gia lập kế hoạch và triển khai các chương trình bán hàng đến Đại Lý.
- Giới thiệu sản phẩm Paragon với các Đại Lý trong khu vực phụ trách.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam tuổi từ 22 đến 35.
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, quản trị kinh doanh, marketing, ngoại thương...
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện – chiếu sáng, khách hàng B2B, cửa hàng, tiệm điện, đại lý,...
- Có kỹ năng giao tiếp dễ tạo thiện cảm, nói dễ hiểu, giọng nói rõ ràng dễ nghe.
- Có khả năng đàm phán, nhạy bén trong bán hàng.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH HƯNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 241 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-9-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job330105
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 13 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CHESS PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Heesun Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần Heesun Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LEETRAY
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN FVG TRAVEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DANANGGO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 4 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DANANGGO
4 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị (Hapulico)
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kotosa Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Kotosa Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SKYPRO
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI UNITED VISION
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LEETRAY
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE LEAD AGENCY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE LEAD AGENCY
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vietnam Fishing
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vietnam Fishing
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẢO TÍN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Vietnam Fishing làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Vietnam Fishing
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Mediastep Software VN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm