Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Kewpie Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Kewpie Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH Kewpie Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Kewpie Việt Nam

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- LOTTE BA ĐÌNH & LOTTE TÂY HỒ

- Aeon Mall Hải Phòng, 10 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện các hoạt động bán hàng tại siêu thị mình phụ trách bao gồm chăm sóc hàng hóa, quản lý hàng hóa , hỗ trợ siêu thị các công việc của siêu thị. Bán các mặt hàng của Kewpie (sốt mayonnaise và các loại dressing)
Xây dựng mối quan hệ với nhân viên siêu thị
Lấy đơn hàng của siêu thị
Đảm bảo các tiêu chí trưng bầy, tồn kho…tại cửa hàng mình phụ trách
Chăm sóc hàng (châm hàng, đảo date, lau chùi quầy kệ)
Kiểm tồn kho (báo cáo nhập + bán) mỗi tuần
Phát mẫu ăn thử cho khách, tư vấn bán hàng
Dọn dẹp, lau chùi vệ sinh dụng cụ + booth.
(* sampling: là phát mẫu thử cho khách hàng)
Địa điểm làm việc:
1 Sales phụ trách LOTTE TÂY HỒ & BA ĐÌNH
1 Sales phụ trách AEON Lê Chân, Hải Phòng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ từ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp THPT trở lên
Kinh nghiệm: Không yêu cầu, sẽ được đào tạo bài bản (ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại siêu thị)
Nộp CV có ảnh kèm theo
Có bằng lái xe máy (vì tính chất công việc hay di chuyển nhiều bằng xe máy)
Làm việc full time
Năng động, chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi, hoạt bát, thái độ tác phong tốt làm việc với tinh thần trách nhiệm
Vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp và chủ động trong công việc.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, trung thực, tự tin.
Yêu thích nấu ăn

Tại Công ty TNHH Kewpie Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h/ ngày
Ngày nghỉ:
Thứ 2 & thứ 3 hàng tuần.
Lương, thưởng
Mức lương : 7~8 triệu
Trong mức lương bao gồm lương căn bản và phụ cấp ( PC đi lại, PC điện thoại, PC tiền cơm)
Thời gian thử việc sẽ là 1 tháng, và lương của tháng thử việc sẽ là 85% so với lương chính thức.
Hợp đồng lao động gia hạn hàng năm và không thời hạn và sẽ được thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.(bao gồm các loại Bảo hiểm Xã Hội, BHYT ….)
Xét tăng lương hàng năm, thưởng 2 lần 1 năm.
Phúc lợi: quà sinh nhật, quà trung thu, quà gia đình, thưởng doanh số, thưởng Tết, du lịch công ty, khám sức khỏe….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kewpie Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kewpie Việt Nam

Công ty TNHH Kewpie Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 179, Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

