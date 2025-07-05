Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ZHEJIANG TAIFU PUMP VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 288/1A Đại Lộ Bình Dương, khu phố Thạnh Hòa B, p. An Thạnh, Thuận An - Hồ Chí Minh, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm và quản lý thông tin khách hàng.

- Giới thiệu, tư vấn, và hỗ trợ kịp thời các sản phẩm thuộc dòng máy bơm thương hiệu PUMPMAN.

- Lập kế hoạch bán hàng và thực hiện đảm bảo doanh số khu vực miền Nam.

- Hiểu rõ quy trình kinh doanh và thông tin sản phẩm.

- Quản lý và phát triển kỹ năng bán hàng trong nhóm phụ trách miền Nam.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí sales/telesales, ưu tiên lĩnh vực điện cơ, điện nước.

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Y sinh, v.v.

- Sẵn sàng đi công tác và tham gia đào tạo khi cần thiết.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có thể đi công tác tại các tỉnh khu vực miền Nam.

- CÓ BẰNG LÁI XE B2

Tại CÔNG TY TNHH ZHEJIANG TAIFU PUMP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: phỏng vấn có thể thương lượng + phụ cấp + thưởng.

- BIẾT TIẾNG TRUNG CƠ BẢN LÀ LỢI THẾ – CÓ THỂ DEAL THÊM LƯƠNG

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Cơ hội đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước.

- Nghỉ chủ nhật hàng tuần, nghỉ phép và nghỉ lễ theo Luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZHEJIANG TAIFU PUMP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin