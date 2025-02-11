Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- 1153 Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam

- 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

- 401 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

- 74 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng, khai thác thông tin khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty;
Thực hiện công việc tiếp thị và bán các tour du lịch.
Xây dựng lịch trình và thiết kế tour theo yêu cầu khách hàng;
Lập kế hoạch doanh số theo các chỉ tiêu của phòng kinh doanh;
Hỗ trợ Chăm sóc khách hàng;
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Quản lý
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Quản trị DVDL lữ hành, Việt Nam học, Quản trị Kinh doanh...
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty du lịch
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có kiến thức và kinh nghiệm về tuyến điểm du lịch
Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng
Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, nhạy bén và linh động trong cách tư vấn
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn và có hoa hồng trên mỗi tour
Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc
Có Kí túc xá miễn phí dành cho nhân viên ( Dành cho khu vực TPHCM)
Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa
Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty
Cơ hội đi tour và đi du lịch hàng năm
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và những điều bất ngờ khác....
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

