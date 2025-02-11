Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 1153 Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam - 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh - 401 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương - 74 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm nguồn khách tiềm năng, khai thác thông tin khách hàng và mở rộng mạng lưới khách hàng mới cho công ty;

Thực hiện công việc tiếp thị và bán các tour du lịch.

Xây dựng lịch trình và thiết kế tour theo yêu cầu khách hàng;

Lập kế hoạch doanh số theo các chỉ tiêu của phòng kinh doanh;

Hỗ trợ Chăm sóc khách hàng;

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Quản lý

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Quản trị DVDL lữ hành, Việt Nam học, Quản trị Kinh doanh...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty du lịch

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có kiến thức và kinh nghiệm về tuyến điểm du lịch

Có khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng

Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, nhạy bén và linh động trong cách tư vấn

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt

Thu nhập hấp dẫn và có hoa hồng trên mỗi tour

Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc

Có Kí túc xá miễn phí dành cho nhân viên ( Dành cho khu vực TPHCM)

Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa

Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty

Cơ hội đi tour và đi du lịch hàng năm

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và những điều bất ngờ khác....

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển

