Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3A Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Tìm kiếm dự án,Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm

Tìm, tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin đầu vào là khách hàng tiềm năng của GW từ các nhà tư vấn, các đối tác chiến lược như : quản lý tòa nhà, sở ban ngành ....

Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế, thi công trang trí nội thất (công trình văn phòng, khách sạn, nhà hàng, showroom, căn hộ ...)

Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng.

Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

Thực hiện các công tác giai đoạn thương lượng ký hợp đồng như: xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng, làm các thủ tục liên quan đến phòng kinh doanh, liên hệ đối tác, phối hợp nội bộ với các phòng ban khác để báo giá và ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ hạng mục dự án, chi phí, quy trình phối hợp nội bộ với các phòng ban khác,...;

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng các ngành nghề: kinh doanh, thương mại, ngoại ngữ, thiết kế nội thất, Xây dựng, kiến trúc.

Ngoại ngữ: Tiếng anh lưu loát.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nội thất

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt

Kỹ năng thương lượng, đàm phán. Linh hoạt trong giải quyết vấn đề

Cẩn thận, ham học hỏi và cầu tiền

Đam mê kinh doanh

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Hoa hồng kinh doanh theo mục tiêu đặt ra

Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định

Bảo hiểm sức khỏe PVI

Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc

Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....

Teambuilding du lịch hằng năm

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

