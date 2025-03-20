Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
- Hồ Chí Minh:
- 3A Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Tìm kiếm dự án,Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận thị trường, tiếp thị, quảng bá sản phẩm
Tìm, tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin đầu vào là khách hàng tiềm năng của GW từ các nhà tư vấn, các đối tác chiến lược như : quản lý tòa nhà, sở ban ngành ....
Tư vấn, thuyết trình cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế, thi công trang trí nội thất (công trình văn phòng, khách sạn, nhà hàng, showroom, căn hộ ...)
Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng.
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
Thực hiện các công tác giai đoạn thương lượng ký hợp đồng như: xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng, làm các thủ tục liên quan đến phòng kinh doanh, liên hệ đối tác, phối hợp nội bộ với các phòng ban khác để báo giá và ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ hạng mục dự án, chi phí, quy trình phối hợp nội bộ với các phòng ban khác,...;
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Tiếng anh lưu loát.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nội thất
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt
Kỹ năng thương lượng, đàm phán. Linh hoạt trong giải quyết vấn đề
Cẩn thận, ham học hỏi và cầu tiền
Đam mê kinh doanh
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng kinh doanh theo mục tiêu đặt ra
Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9... , sinh nhật
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu....
Teambuilding du lịch hằng năm
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI