Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 145 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mô tả công việc
1. Phát triển doanh số, xây dựng đội ngũ kinh doanh
- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển doanh số và xây dựng đội ngũ kinh doanh bán hàng.
- Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu được giao của Ban lãnh đạo Công ty;
- Tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác chào bán các sản phẩm dịch vụ của công ty.
2. Quản lý hoạt động bán hàng
- Tham mưu và xây dựng kế hoạch/chiến lược kinh doanh tổng thể, chi tiết;
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về việc xây dựng chính sách kinh doanh bán hàng; giá cả, chiết khấu,… nhằm thúc đẩy doanh số đạt và vượt chỉ tiêu Công ty;
- Triển khai kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm;
- Cập nhật thông tin và theo dõi tìm kiếm khách hàng;
- Thiết lập, mở rộng các kênh phân phối, kinh doanh dịch vụ theo định hướng của công ty;
- Chuẩn bị các kế hoạch/ phương án tiếp cận, trực tiếp gặp gỡ, đàm phán với khách hàng;
- Thực hiện đánh giá rủi ro hợp đồng và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để giảm thiểu rủi ro;
- Đánh giá hiệu quả, phân tích & đề xuất điều chỉnh đối với các chính sách kinh doanh của công ty;
- Không ngừng học hỏi, cải thiện các phương thức kinh doanh để đạt và vượt chỉ tiêu.
3. Lập kế hoạch - báo cáo
- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và đề xuất phương hướng, giải pháp đến Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tuần và hàng tháng;
- Giám sát, phân tích các thông số về hiệu quả kinh doanh.
4. Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, Marketing, truyền thông, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan. Có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, sẵn sàng gắn bó, đồng hành và phát triển lâu dài cùng Công ty.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Sales & Marketing, Truyền thông, thương mại điện tử, nhanh nhạy, tích cực, quyết đoán.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, có khả năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xử lý dữ liệu số lớn, chăm sóc khách hàng, ....
Sức khỏe: Tốt, không có khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, diện mạo ưa nhìn.
Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đam mê nghề nghiệp, công bằng, chính trực, chịu được áp lực và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng ổn định, tổng thu nhập từ 10tr -20tr tùy theo khả năng, năng lực và hiệu quả kinh doanh khi làm việc. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Đánh giá xét tăng lương theo năng lực.
Hỗ trợ may đo đồng phục khi ký HĐLĐ chính thức, các chế độ công tác phí…….
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ hội được phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 145 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

