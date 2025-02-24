Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú công tác... - Làm việc giờ hành chính tại văn phòng điều hòa mát mẻ, không phải đi thị trường, không làm thêm giờ. - Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc. - Môi trường làm việc, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình và vui vẻ - Bảo đảm công việc ổn định lâu dài., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng qua nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

- Chủ động liên hệ với khách hàng tiềm năng trong danh sách tự tìm kiếm hoặc từ hệ thống dữ liệu của công ty để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ,

- Sử dụng các kỹ năng bán hàng để đàm phán, thuyết phục khách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng / Đại học

- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan

- Yêu thích môi trường năng động , sáng tạo

- Có ham muốn làm kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, chịu khó, bền sức và khả năng phối hợp nhóm tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và tham vọng, trung thực, xác định gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng: Đến 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

