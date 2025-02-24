Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Du lịch, sinh nhật, team building và các chế độ khác theo quy định của Công ty. Đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về các loại rượu vang phù hợp

Xây dựng mạng lưới khách hàng thân thiết, cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên sở thích.

Giải đáp thắc mắc, xử lý phản hồi về chất lượng rượu hoặc dịch vụ.

Theo dõi tồn kho, đề xuất nhập hàng kịp thời.

Lập báo cáo doanh thu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch bán hàng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành: Kinh doanh, Marketing, Quản trị kinh doanh, hoặc liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành rượu vang hoặc FMCG.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động và nhiệt tình.

Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 50 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.