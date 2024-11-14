Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM

Kinh doanh quốc tế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36a, ngõ 80 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Tìm kếm, tư vấn Khách hàng có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của công ty cung cấp
+ Kết hợp với các bộ phận Chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ
+ Và các công việc khác do Ban Giám đốc giao phó

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học
+ Không cần kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về ngành nghề và kỹ năng tiếp cận, đàm phám, cskh ....
+ Đam mê sales, nhanh nhẹn, chịu được áp lực
+ Thành thạo Word, excel, Các nền tảng mạng xã hội
+ Ưu tiên có laptop để tiện sử dụng trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản 6.500.000/ tháng + Hoa hồng Hoa kinh doanh + Phụ cấp chuyên cần Lương thực nhận từ 10tr-20tr nếu đạt khoán
( Thử việc 1 tháng 85% lương )
+ Nghỉ phép 1 buổi/ tháng ( nhân viên chính thức)
+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, cty
+ Thưởng doanh thu, lễ, tết, tháng lương 13,
+ Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động
+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm và các hoạt động khác của cty
+ Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249951
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ADE
Hạn nộp: 08/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DAS LA VIE
Tuyển Kinh doanh quốc tế DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DAS LA VIE
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu
Công ty TNHH Logistics AMG Việt Nam
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHTK
Tuyển Kinh doanh quốc tế GHTK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
GHTK
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kim loại Công nghiệp Stavian
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ THANH TÙNG THỊNH
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIP EDU
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIP EDU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH BANYAN LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH BANYAN LOGISTICS VIỆT NAM
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI PHOENIX LOGISTICS
Tới 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần KVN Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty Cổ phần KVN Logistics
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÁT Á
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN AVC VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KHANG
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH VINLASH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH VINLASH VN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Whale Logistics (Hanoi) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Whale Logistics (Hanoi) Co., Ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH xuất nhập khẩu Viettaobao
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TLD VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công Ty TNHH KCTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH KCTC Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company
Trên 2,000 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN LEEPAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 90 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LEEPAK
35 - 90 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty CP khoáng sản công nghiệp Yên Bái Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
17 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty TNHH XNK Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH XNK Sunshine
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty Mediastep Software Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Mediastep Software Vietnam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AE LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AE LUXURY
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm