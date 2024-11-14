Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36a, ngõ 80 phố Đại Linh, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

+ Tìm kếm, tư vấn Khách hàng có nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của công ty cung cấp

+ Kết hợp với các bộ phận Chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ

+ Và các công việc khác do Ban Giám đốc giao phó

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học

+ Không cần kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về ngành nghề và kỹ năng tiếp cận, đàm phám, cskh ....

+ Đam mê sales, nhanh nhẹn, chịu được áp lực

+ Thành thạo Word, excel, Các nền tảng mạng xã hội

+ Ưu tiên có laptop để tiện sử dụng trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản 6.500.000/ tháng + Hoa hồng Hoa kinh doanh + Phụ cấp chuyên cần Lương thực nhận từ 10tr-20tr nếu đạt khoán

( Thử việc 1 tháng 85% lương )

+ Nghỉ phép 1 buổi/ tháng ( nhân viên chính thức)

+ Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước, cty

+ Thưởng doanh thu, lễ, tết, tháng lương 13,

+ Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động

+ Du lịch, nghỉ mát hàng năm và các hoạt động khác của cty

+ Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH SKY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin