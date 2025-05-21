Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần IPP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299/12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm mở mới điểm bán, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, độ phủ,... theo dự án kinh doanh.

Phối hợp với team Brand Lead để lập kế hoạch bán hàng, đề xuất chiến lược phát triển thị trường và triển khai thực hiện hiệu quả.

Phụ trách bán hàng, chăm sóc khách trước – trong & sau khi bán hàng.

Xác nhận đơn hàng, phối hợp theo dõi giao hàng & công nợ.

Báo cáo kết quả định kỳ.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FMCG, đặc biệt về sữa, snack là một lợi thế.

Trình độ: cao đẳng trở lên.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

Tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ.

Thích giao tiếp, gặp khách hàng, yêu thích công việc bán hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: LCB + KPIs + Phụ cấp + Thưởng số bán hàng

Thời gian thử việc: 2 tháng.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 (từ Thứ 2 đến Thứ 7)

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Lương tháng 13… và các khoản thưởng theo quy định của công ty.

Teambuilding hằng năm và các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.