Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HALAVU CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 330, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ làm đẹp không xâm lấn tại Halavu.

Chăm sóc khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới qua các kênh online/offline.

Hỗ trợ khách trong suốt hành trình trải nghiệm dịch vụ tại Halavu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kiến thức/ kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, phong thái tự tin, lịch sự.

Tinh thần chủ động, kiên trì và ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH HALAVU CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu + hoa hồng + thưởng.

Hưởng các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia đào tạo kỹ năng và chuyên môn, có cơ hội phát triển bản thân.

Nghỉ 4 ngày/tháng, thưởng lễ tết, du lịch hằng năm.

Xét tăng lương định kỳ 3 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALAVU CLINIC

