Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Ô TÔ VŨ HÙNG làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Phước: - 628 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực ô tô tải

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu của họ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Có bằng lái xe ô tô/xe máy là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Ô TÔ VŨ HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và sản phẩm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Ô TÔ VŨ HÙNG

