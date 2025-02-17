Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam
- Hà Nội:
- Trung Tâm Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Quản lý và vận hành các Shop trực tuyến trên nền tảng các sàn thương mại điện tử.
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh trên sàn thương mại điện tử để tăng doanh số bán hàng.
Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
Tối ưu hóa hiệu suất bán hàng thông qua việc quản lý danh mục sản phẩm, giá cả, khuyến mãi.
Theo dõi và cải thiện các chỉ số KPI của cửa hàng như doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, đánh giá khách hàng.
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, khiếu nại của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như marketing, kho vận, chăm sóc khách hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh trơn tru.
Cập nhật các chính sách mới của sàn TMĐT và điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong việc xây kênh Tiktok là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, TMĐT hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về Tiktok và TiktokShop, shopee
Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định tốt
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, sáng tạo và có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động
Tại Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Thu nhập gồm có "Lương cứng + Các khoản phụ cấp + Thưởng theo KPIs + Thưởng theo kết quả kinh doanh" (từ 10 triệu đến trên 30+ triệu VNĐ/tháng)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Được đào tạo chuyên sâu về quản lý sàn TMĐT và kỹ năng kinh doanh online
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực TMĐT đang phát triển nhanh chóng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI