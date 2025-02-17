Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trung Tâm Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc

Quản lý và vận hành các Shop trực tuyến trên nền tảng các sàn thương mại điện tử.

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh trên sàn thương mại điện tử để tăng doanh số bán hàng.

Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Tối ưu hóa hiệu suất bán hàng thông qua việc quản lý danh mục sản phẩm, giá cả, khuyến mãi.

Theo dõi và cải thiện các chỉ số KPI của cửa hàng như doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, đánh giá khách hàng.

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, khiếu nại của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như marketing, kho vận, chăm sóc khách hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh trơn tru.

Cập nhật các chính sách mới của sàn TMĐT và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong vận hành sàn Tiktokshop / Shopee / Lazada

Có kinh nghiệm trong việc xây kênh Tiktok là một lợi thế.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, TMĐT hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Tiktok và TiktokShop, shopee

Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định tốt

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Chủ động, sáng tạo và có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Thu nhập gồm có "Lương cứng + Các khoản phụ cấp + Thưởng theo KPIs + Thưởng theo kết quả kinh doanh" (từ 10 triệu đến trên 30+ triệu VNĐ/tháng)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết

Được đào tạo chuyên sâu về quản lý sàn TMĐT và kỹ năng kinh doanh online

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực TMĐT đang phát triển nhanh chóng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

