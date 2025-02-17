Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trung Tâm Thường Tín, Hà Nội, Thường Tín, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Quản lý và vận hành các Shop trực tuyến trên nền tảng các sàn thương mại điện tử.
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh trên sàn thương mại điện tử để tăng doanh số bán hàng.
Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
Tối ưu hóa hiệu suất bán hàng thông qua việc quản lý danh mục sản phẩm, giá cả, khuyến mãi.
Theo dõi và cải thiện các chỉ số KPI của cửa hàng như doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, đánh giá khách hàng.
Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, khiếu nại của khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như marketing, kho vận, chăm sóc khách hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh trơn tru.
Cập nhật các chính sách mới của sàn TMĐT và điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong vận hành sàn Tiktokshop / Shopee / Lazada
Có kinh nghiệm trong việc xây kênh Tiktok là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, TMĐT hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về Tiktok và TiktokShop, shopee
Kỹ năng phân tích dữ liệu và ra quyết định tốt
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động, sáng tạo và có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động

Tại Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Thu nhập gồm có "Lương cứng + Các khoản phụ cấp + Thưởng theo KPIs + Thưởng theo kết quả kinh doanh" (từ 10 triệu đến trên 30+ triệu VNĐ/tháng)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ tết
Được đào tạo chuyên sâu về quản lý sàn TMĐT và kỹ năng kinh doanh online
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực TMĐT đang phát triển nhanh chóng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Forseti Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 153 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

