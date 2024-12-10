Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, khu thương mại Văn Phú Victoria, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Tiếp cận khách hàng, tư vấn thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chốt sales
Tiếp cận khách hàng tiềm năng tư vấn, giải đáp thắc mắc và trao cho KH các giá trị liên quan dịch vụ của Genome.
Tư cấn chốt Sales cho khách hàng.
Upsell gói dịch vụ và renew sale trên tập khách hàng hiện hữu.
2. Xử lý đơn hàng Online:
Hỗ trợ KH xử lý thủ tục thanh toán, đặt lịch xét nghiệm hoặc thu mẫu xét nghiệm.
Phối hợp với BPLQ giải quyết khiếu nại cho KH trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.
3. Báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu cấp trên:
Báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động hàng ngày, tuần/ tháng.
Các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu và thực tiễn công việc của cấp quản lý trực tiếp phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn và chuyên môn
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn sản phẩm, dịch vụ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế hoặc dịch vụ khách hàng.
2. Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và tư vấn tốt.
Khả năng chốt sales hiệu quả và upsell các gói dịch vụ.
Thành thạo các công cụ bán hàng Online, quản lý đơn hàng và thanh toán.
Kỹ năng xử lý khiếu nại và giải quyết vấn đề với khách hàng.
3. Tư duy và phẩm chất cá nhân
Năng động, chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập.
Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và phát triển bản thân.
Chịu được áp lực công việc và có khả năng đạt được mục tiêu doanh số.
Khả năng làm việc nhóm và phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
4. Yêu cầu khác
Có thể làm việc theo ca
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và có đạo đức nghề nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường dịch vụ khách hàng hoặc lĩnh vực y tế.

Tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập và phúc lợi
Mức lương từ 10 - 15tr, thưởng doanh số và các khoản phụ cấp theo quy định.
Thưởng theo kết quả công việc và thưởng vào các dịp lễ, Tết.
Lương tháng 13 và các chính sách thưởng khác theo quy định công ty.
2. Chế độ bảo hiểm và đãi ngộ
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định pháp luật.
3. Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng bán hàng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý.
4. Môi trường làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội làm việc với các chuyên gia trong ngành và phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Các hoạt động team-building, du lịch, và các sự kiện nội bộ để tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ.
5. Phúc lợi khác
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định và thêm ngày nghỉ sinh nhật.
Chính sách tri ân nhân viên lâu năm và các chương trình khuyến khích nhân viên đạt thành tích xuất sắc.
Chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty cho nhân viên và người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, khu thương mại Văn Phú Victoria, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

