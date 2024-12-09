Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp cận khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá thương hiệu thông qua sản phẩm Mytour Media.

• Phân tích nhu cầu của khách hàng, tư vấn xây dựng chiến lược quảng bá tối ưu, phù hợp với mô hình kinh doanh và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

• Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng

• Theo dõi xu hướng thị trường trong các lĩnh vực khác nhau để có thể cung cấp nguồn thông tin tốt cho khách hàng

• Báo cáo kinh doanh hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm vị trí kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kiến thức về marketing, có kinh nghiệm bán hàng trong ngành truyền thông/ quảng cáo/ SEO / agency hoặc sales B2B

Ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có khả năng quản lý công việc tốt, khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách đãi ngộ:

Thu nhập 10 – 18 triệu/Tháng

Lương cứng + thưởng thành tích công việc: 7 – 9 triệu/tháng + Thưởng Kinh doanh

Review thăng tiến, thu nhập định kỳ hàng năm

Phụ cấp cơm trưa, điện thoại.

2. Sức khỏe, tinh thần:

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)

Được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ: Company Trip, Teambuilding, Gala Dinner,...

Ưu đãi du lịch độc quyền dành cho nhân sự nội bộ.

Trà, cafe, ghế massage miễn phí tại văn phòng

3. Văn hóa công ty:

Môi trường công ty khởi nghiệp năng động, cởi mở và thẳng thắn, chính bạn có thể định hình, một môi trường làm việc hòa nhập nơi mọi ý tưởng đều được vun đắp và chúng ta cùng nhau tạo dựng nên văn hóa làm việc tích cực, cởi mở và hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

