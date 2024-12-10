Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công ty HS GOLF Việt Nam, tầng 1 - Sân tập Gôn Phương Đông, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tư vấn và bán hàng trực tiếp tại showroom tầng 4, HS Golf, TTTM Lotte Liễu Giai.

Ghi nhận thông tin bán hàng và cập nhật hệ thống quản lý.

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm Golf.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Ca 1: 8h45 - 16h45 hoặc

Ca 1:

Ca 2: 14h00 - 22h00

Ca 2:

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình khá, ưa nhìn.

Nhanh nhẹn, năng động, tự tin, giao tiếp tốt, trung thực và có trách nhiệm.

Sẵn sàng học hỏi và chịu khó.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học ở bất kỳ ngành nghề nào.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang.

Tại Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng: Bao gồm lương cứng từ 7 triệu + % hoa hồng (thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm khi phỏng vấn).

Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và trải nghiệm chơi Golf miễn phí.

Cơ hội thăng tiến trong ngành Golf.

Hưởng đầy đủ chế độ lao động theo quy định của Nhà nước: bảo hiểm, ngày nghỉ lễ, phép năm.

Thưởng lễ, Tết theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội giao lưu với khách hàng nước ngoài và cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Quy trình thử việc:

Thử việc 1 tháng, trong thời gian này được hưởng lương cứng thử việc và KPI như nhân viên chính thức.

Thử việc 1 tháng,

lương cứng thử việc

KPI như nhân viên chính thức

Phỏng vấn và training 1 tuần tại showroom HS Golf Phương Đông, Tân Mỹ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Phỏng vấn và training 1 tuần

HS Golf Phương Đông

Địa điểm làm việc chính thức:

Showroom HS Golf, Tầng 4, F4-C12, TTTM Lotte Liễu Giai, 54 P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Ứng tuyển ngay để trở thành một phần của đội ngũ năng động và chuyên nghiệp tại HS Golf!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư HS Golf Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin