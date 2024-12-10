Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần BlueCo Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Duy trì, hỗ trợ và đảm bảo hài lòng của khách hàng.

Tìm kiếm, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, mở rộng thị trường.

Làm việc với cơ quan, tổ chức: Xây dựng mối quan hệ, chuẩn bị tài liệu, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đàm phán, soạn thảo, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.

Chuẩn bị hồ sơ, thuyết trình, theo dõi và bảo vệ thầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo

Trình độ Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành CNTT/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh

Ưu tiên kinh nghiệm 02 năm kinh nghiệm làm sale trong lĩnh vực CNTT

Có khả năng làm việc độc lập, kinh nghiệm làm việc với các ban ngành địa phương

Có kiến thức về phần mềm, công nghệ thông tin

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và sẵn sàng đi công tác

Có kỹ năng phát triển network

Có kỹ năng thuyết trình đàm phán

Lương chính: upto 15-25M + performace (tùy năng lực ứng viên)

13 tháng lương/năm; thưởng hàng tháng, quý,...

Performance review: 2 lần/năm

Chế độ thâm niên

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước ngay sau kết thúc thử việc

Môi trường thoải mái, trẻ trung..

