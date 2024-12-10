Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần BlueCo Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần BlueCo Global
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Duy trì, hỗ trợ và đảm bảo hài lòng của khách hàng.
Tìm kiếm, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, mở rộng thị trường.
Làm việc với cơ quan, tổ chức: Xây dựng mối quan hệ, chuẩn bị tài liệu, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Đàm phán, soạn thảo, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng.
Chuẩn bị hồ sơ, thuyết trình, theo dõi và bảo vệ thầu.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên và Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành CNTT/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh
Ưu tiên kinh nghiệm 02 năm kinh nghiệm làm sale trong lĩnh vực CNTT
Có khả năng làm việc độc lập, kinh nghiệm làm việc với các ban ngành địa phương
Có kiến thức về phần mềm, công nghệ thông tin
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và sẵn sàng đi công tác
Có kỹ năng phát triển network
Có kỹ năng thuyết trình đàm phán
Tại Công Ty Cổ Phần BlueCo Global Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính: upto 15-25M + performace (tùy năng lực ứng viên)
13 tháng lương/năm; thưởng hàng tháng, quý,...
Performance review: 2 lần/năm
Chế độ thâm niên
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước ngay sau kết thúc thử việc
Môi trường thoải mái, trẻ trung..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BlueCo Global
