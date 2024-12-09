Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dầu khí AVM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT 05 LK 16 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tìm hiểu về sản phẩm mới và ứng dụng theo xu hướng của thị trường và đề xuất sản phẩm mới, lĩnh vực kinh doanh mới

- Phối hợp với các phòng ban liên quan theo dõi tiến độ đơn hàng, công nợ

- Làm việc với khách để thu hồi công nợ

- Lưu trữ thông tin về khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học trở lên.

- Chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hóa học, kỹ thuật.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm.

- Bằng lái xe B2

- Tiếng Anh đọc viết cơ bản

- Nam/Nữ, tuổi từ 23 trở lên.

- Khả năng chịu được áp lực công việc.

- Yêu nghề, tâm huyết với công việc, ý chí cao.

Ưu tiên:

- Hiểu biết về bán hàng B2B

- Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm bôi trơn.

Tại Công ty cổ phần dầu khí AVM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + hoa hồng hấp dẫn. Up to 8-25 triệu/tháng

-Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng mềm.

-Cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

-Cơ hội công tác nước ngoài và thay đổi môi trường làm việc định kỳ

-Thưởng doanh số theo quý và năm.

-Chế độ BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dầu khí AVM

