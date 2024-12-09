Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dầu khí AVM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Công ty cổ phần dầu khí AVM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần dầu khí AVM

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT 05 LK 16 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Tìm hiểu về sản phẩm mới và ứng dụng theo xu hướng của thị trường và đề xuất sản phẩm mới, lĩnh vực kinh doanh mới
- Phối hợp với các phòng ban liên quan theo dõi tiến độ đơn hàng, công nợ
- Làm việc với khách để thu hồi công nợ
- Lưu trữ thông tin về khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học trở lên.
- Chuyên ngành Thương mại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, hóa học, kỹ thuật.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm.
- Bằng lái xe B2
- Tiếng Anh đọc viết cơ bản
- Nam/Nữ, tuổi từ 23 trở lên.
- Khả năng chịu được áp lực công việc.
- Yêu nghề, tâm huyết với công việc, ý chí cao.
Ưu tiên:
- Hiểu biết về bán hàng B2B
- Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm bôi trơn.

Tại Công ty cổ phần dầu khí AVM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa + hoa hồng hấp dẫn. Up to 8-25 triệu/tháng
-Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng mềm.
-Cơ hội thăng tiến, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
-Cơ hội công tác nước ngoài và thay đổi môi trường làm việc định kỳ
-Thưởng doanh số theo quý và năm.
-Chế độ BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dầu khí AVM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dầu khí AVM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TT 05 LK 16 KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

