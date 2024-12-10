Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Research and report on market demand for products being sold/ Nghiên cứu và báo cáo về nhu cầu thị trường về sản phẩm đang kinh doanh;

- Establish relationships with new customers, find potential customers/ Thiết lập mối quan hệ với khách hàng mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng;

- Introduce, advise on products, solutions and diagnostic efficiency in accordance with the needs of customers (hospitals, clinics, research institutes,...)/ Giới thiệu, tư vấn về sản phẩm, giải pháp và hiệu quả chuẩn đoán phù hợp với nhu cầu của khách hàng (bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu,...);

- Maintain and expand existing customer base/ Duy trì và mở rộng nguồn khách hàng hiện tại;

- Making quotations, monitoring quotations, negotiating contracts/monitoring bidding documents/ Thực hiện báo giá, theo dõi báo giá, thương lượng đàm phán hợp đồng/theo dõi hồ sơ đấu thầu;

- Track orders, payment process/ Theo dõi đơn hàng, quá trình thanh toán;

- Monitor and report issues arising during the performance of contracts/bidding documents/ Theo dõi và báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng/hồ sơ thầu;

- Perform other tasks as required and assigned by superiors/ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- University graduate: Molecular biology, Biochemistry, Genetics,... or other related industries/ Tốt nghiệp Đại học: chuyên ngành sinh học phân tử/ hóa sinh/ di truyền học,... hoặc các ngành khác có liên quan;

- Experience from 3 years or more in equivalent positions/ Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương;

- Good communication ability (speaking, email and phone), negotiation, good presentation/ Khả năng giao tiếp tốt (nói, email và điện thoại), thương lượng - đàm phán, thuyết trình tốt;

- Have good strategic vision, sensitivity about the investments of the business/ Có tầm nhìn tư duy chiến lược tốt, nhạy bén về các khoản đầu tư của doanh nghiệp;

- Have professional ethics, personal prestige, high responsibility for work/ Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân, có trách nhiệm cao với công việc;

- Have social understanding and extensive relationships with agencies, organizations, health units and health workers,../ Có hiểu biết xã hội và các mối quan hệ sâu rộng với các cơ quan, tổ chức đơn vị y tế và nhân viên y tế, ...

- Proficient in using Ms Office, business results analysis tools/ Sử dụng thành thạo Ms Office, các công cụ phân tích kết quả kinh doanh;

- Foreign language: Good English required (using the company's documents)/ Ngoại ngữ: Yêu cầu tiếng Anh tốt ( sử dụng tài liệu của Hãng);

- Accept business travel if the job requires/ Chấp nhận đi công tác nếu công việc yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Thì Được Hưởng Những Gì

- Salary + % commission according to company policy (agreement)/Lương + % hoa hồng theo chính sách công ty (thỏa thuận).

- Fully enjoy social insurance, health insurance and unemployment insurance according to current labor laws/ Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động hiện hành.

- Be leaved and travel with the company annually according to company regulations/ Được nghỉ phép, du lịch cùng công ty hàng năm theo qui định công ty.

- Be received birthday gifts, holiday-Tet bonuses and other collective activities/ Được quà tặng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ-Tết và các hoạt động tập thể khác.

- Be given annual attire (company uniform)/ Được cấp trang phục theo năm (đồng phục công ty).

- Be supported with domestic and foreign training courses related to work/ Được hỗ trợ khóa đào tạo trong và ngoài nước liên quan đến công việc.

- Friendly working environment, many opportunities to learn and promote capacity/Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát huy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY

