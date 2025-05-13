Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 54C Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng mới.
• Theo dõi hiệu quả bán hàng, báo cáo định kỳ.
• Thực hiện các công việc được quản lí phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
• Kinh nghiệm : không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
• Ưu tiên có kinh nghiệm ngành may mặc thời trang
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
• Làm việc có kế hoạch, cẩn thận tỉ mỉ, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận 8 ~ 15 Triệu/Tháng theo năng lực và kinh nghiệm
• KHÔNG ÁP DOANH SỐ
• Phụ cấp cơm trưa
• Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước sau 2 tháng thử việc.
• Được training và nâng cao các kỹ năng cứng, mềm trong giao tiếp, công việc.
• Được phép sáng tạo, linh hoạt trong công việc.
• Chế độ tăng lương hàng năm.
• Thưởng lương tháng 13
• Thưởng các dịp lễ lớn như: 30/4 & 1/5 , Lễ Quốc Khánh 02/09,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA

CÔNG TY TNHH FOUR SEASONS VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: ấp An Sơn , Xã An Điền , TX Bến Cát , Bình Dương

