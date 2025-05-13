Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1505 - 1515 Đường 3 tháng 2, Phường 16, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

1. Nhiệm vụ cụ thể.

- Chăm sóc danh sách đại lý theo data được bàn giao từ Công ty;

- Mở rộng thị trường khu vực được bàn giao;

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

2. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp Quản lý, Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức, kỹ năng & khả năng

- Kinh nghiệm: Từ 2 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành ô tô;

- Có kinh nghiệm phát triển đại lý, kỹ năng thương lượng đàm phán, chăm sóc khách hàng và làm việc nhóm;

- Trình độ văn hóa: Cao đẳng/Đại học;

- Giới tính: Nam.

2. Mối liên quan trong &ngoài tổ chức

- Trong tổ chức: Tất cả các khối phòng ban;

- Ngoài tổ chức: Khách hàng, đối tác liên quan công việc, cơ quan chức năng.

3. Yêu cầu khác

- Tinh thần làm việc cao, tư duy tích cực;

- Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc ngay;

- Ưu tiên có bằng lái B2.

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO Thì Được Hưởng Những Gì

- 8.000.000 – 25.000.000/tháng (lương cứng không phụ thuộc doanh số) + hoa hồng + phụ cấp;

- Chế độ phúc lợi tốt: Hợp đồng Lao động, BHXH, BHYT

- Thưởng doanh số, KPI mỗi tháng, thưởng tháng 13

- Trợ cấp cơm tăng ca, trợ cấp gửi xe, hỗ trợ công tác phí

- Phụ cấp tiền điện thoại, xăng xe...

- Chế độ phép năm, nghỉ lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN Ô TÔ PROAUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.