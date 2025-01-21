Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Tư vấn, hoạch định và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về lộ trình các khóa học đào tạo của SIMPace. Chịu trách nhiệm thúc đầy kinh doanh và hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu được giao

- Xây dựng, duy trì, phát triển với mối quan hệ với khách hàng hiện hữu và mới. Kết nối, chăm sóc, giải đáp, định hướng và xử lí các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.

- Theo dõi và chăm sóc quá trình học tập của học viên, cập nhật đầy đủ thông tin đến khách hàng

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

- Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động học, thi, hội thảo và thông tin lộ trình học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.

- Phối hợp và hỗ trợ các sự kiện tại trung tâm và trường

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng

Kĩ năng giao tiếp, tư vấn tốt, vượt trội.

Kĩ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Kĩ năng phân tích, nghiên cứu thị trường

Tự tin, chuyên nghiệp và quyết tâm mạnh mẽ trong công việc.

Tiếng anh giao tiếp, ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ

Tại Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace

