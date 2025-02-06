Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Zillrise làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Làm video demo kết hợp nhiều Indicator thành hệ thống giao dịch và hướng dẫn cách giao dịch trên hệ thống đó.

Làm video demo tính năng & cách sử dụng 1 Indicator.

Viết blog (bằng tiếng Anh) để hướng dẫn cách sử dụng 1 Indicator.

Viết blog (bằng tiếng Anh) để hướng dẫn cách kết hợp nhiều Indicator thành 1 hệ thống giao dịch và hướng dẫn cách giao dịch trên hệ thống đó.

Trả lời (bằng tiếng Anh) các câu hỏi của khách hàng quốc tế về trading.

Đề xuất ý tưởng và phối hợp cùng đội ngũ lập trình viên để phát triển các sản phẩm Indicator.

Viết miêu tả (bằng tiếng Anh) cho các Indicator & sản phẩm mới xuất bản của công ty.

Viết newsletter (bằng tiếng Anh) giới thiệu các Indicator & sản phẩm mới xuất bản của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo về tiếng Anh viết.

Thành thạo về phân tích kỹ thuật.

Am hiểu hầu hết các Indicator thông dụng: Moving Average, RSI, Stochastic, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku...

Có khả năng tự học để thông hiểu các Indicator mới và tự nâng cao kiến thức trading.

Hiểu điểm mạnh và điểm yếu của từng loại Indicator.

Biết kết hợp nhiều Indicator thành hệ thống giao dịch tốt.

Tìm kiếm thông tin trên Google và mạng internet nhanh chóng, hiệu quả.

Trung thực, thật thà; Bảo mật thông tin tuyệt đối.

[Ưu tiên] Hiểu về Volume Profile là lợi thế.

[Ưu tiên]

[Ưu tiên] Hiểu về Order Flow là lợi thế cực lớn.

[Ưu tiên]Mong muốn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

Làm việc nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, vì tập thể.

Ham học hỏi, có khả năng tự học hiệu quả.

Năng động, sáng tạo.

Có khả năng làm việc độc lập, tự xoay sở tốt, ứng biến linh hoạt, tự quản lý thời gian tốt, tự lên kế hoạch một cách khoa học để thực hiện các mục tiêu được giao.

Tại Công Ty TNHH Zillrise Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng trước & trong suốt quá trình làm việc.

Lương từ 12 – 18 triệu tùy theo năng lực.

Thưởng theo performance nếu đóng góp nhiều vào việc tăng doanh thu cho Công ty.

Thưởng lễ, Tết.

Lương tháng 13.

Có cơ hội thăng tiến cùng sự phát triển của Công ty.

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) và nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc năng động,không gò bó, thoả sức tự do sáng tạo.

Trợ cấp ăn trưa.

Trợ cấp xăng xe nếu nơi ở cách Công ty từ 10km trở lên.

Free snack, free nước ngọt, free coffee.

