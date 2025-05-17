Tuyển Nhân viên kinh doanh VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VUIHOC.vn
- Hà Nội: Vp4 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
VUIHOC STATION là hệ thống trung tâm Offline thành viên của VUIHOC được nhận đầu tư bởi các Quỹ đầu tư quốc tế như: Bace Capital - Ant Group, Vulpes Venture, DT & Investment, Colopl Next, Nextrans, TNB Aura..., VUIHOC STATION tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI tự hào cung cấp các giải pháp học tập hiện đại, thú vị và hiệu quả về Tiếng Anh và Toán tư duy cho học sinh từ 04 tuổi đến 11 tuổi.
Hiện Vuihoc Station đang cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Trực Tiếp làm việc tại Linh Đàm, Hoàng Mai
Tư vấn, chia sẻ và giải thích cho khách hàng về nội dung chương trình học, các khóa học và chính sách bán hàng của Công ty
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng cũ, phát triển tệp khách hàng tiềm năng mới
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các buổi hội thảo, sự kiện của trung tâm hoặc công ty tổ chức và các buổi học thử cho học sinh
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Thử việc hưởng 100% lương
Thời gian làm việc:
9:00 - 19:00 (nghỉ trưa 2 tiếng)
Làm việc từ Thứ 3 - Chủ nhật, nghỉ cố định Thứ 2, Nghỉ 6 ngày/tháng, sau khi chính thức + 1 ngày nghỉ phép
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (không yêu cầu tiếng Anh). Đối với các bạn sinh viên đang chờ bằng, mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo và hướng dẫn công việc ( không nhận các bạn còn vướng bận trên trường như làm khóa luận, đồ án,...)
Có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh, tư vấn, bán hàng trực tiếp (ưu tiên lĩnh vực giáo dục)
Hoạt ngôn, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng theo rank: 7 - 11 triệu + % KPI + thưởng nóng, ... (lương cứng không phụ thuộc KPI) (offer trong buổi phỏng vấn)
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các phúc lợi khác: du lịch, team building, thưởng lễ Tết, sinh nhật, lương Tháng13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
