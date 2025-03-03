Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc:
- Khu Đồi Ấm, Xã Việt Xuân, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Huyện Vĩnh Tường
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 50 Triệu
· Kinh doanh và bán sản phẩm
· Thiết lập kết nối và quản lý khách hàng
· Điều hành hoạt động kinh doanh toàn hệ thống
Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Yêu cầu Tiếng trung giao tiếp Tốt
· Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng trở lên
· Có thể lái xe hơi
· Có thể đi công tác
· Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định.
Có ngày nghỉ phép năm sau 1 năm làm việc
Ký hợp đồng và BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
