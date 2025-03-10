Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOMETECH IOT VN làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, tư vấn, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông minh cho khách hàng là hộ gia đình, cửa hàng, quán ăn, quán cafe,...;

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai, sử dụng sản phẩm và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định;

Chăm sóc, duy trì và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm;

Làm việc linh hoạt, chấp nhận sinh viên mới ra trường hoặc cộng tác viên có thể làm việc full-time/part-time.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu;

Đam mê kinh doanh và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông minh;

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, có tinh thần làm việc độc lập, tự giác;

Chăm chỉ và có trách nhiệm cao trong công việc;

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh, sales, viễn thông, công nghệ hoặc dịch vụ bán lẻ, F&B là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HOMETECH IOT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND/tháng;

Lương cứng: Phụ thuộc vào doanh số;

Cộng tác viên: Thời gian làm việc linh hoạt, thu nhập hấp dẫn từ 7 triệu VND ++;

Phụ cấp công việc + Thưởng kinh doanh, thu nhập không giới hạn, hoa hồng hấp dẫn trên từng sản phẩm bán ra;

Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Luật Lao động;

Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm, team building, hiếu hỷ,...;

Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp;

Môi trường làm việc năng động tại công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị thông minh, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp;

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOMETECH IOT VN

