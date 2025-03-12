Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lmat Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Lmat Vina
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Lmat Vina

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Lot C_2E_CN, My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat City, Binh Duong Province, Vietnam, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tiếp cận và liên hệ với khách hàng tiềm năng để tạo mối quan hệ hợp tác (bao gồm cả khách hàng Việt Nam và khách hàng quốc tế).
Approach and contact to potential customers to buil collaboration relationships (including Vietnamese and international customers).
Meeting (trực tiếp & online), đàm phán, trao đổi với khách hàng về việc ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm của công ty.
Meeting (online & offline), negotiating, and discussing with customers about signing contracts to purchase the company's products.
Làm báo cáo tuần, tháng, quý về tình hình và tiến độ công việc.
Writes weekly, monthly and quarterly reports on work status and progress.
Báo cáo với quản lý về tình hình công việc, các vấn đề, sự cố hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc.
Report to manager about work status, problems, incidents or obstacles during work performance.
Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý.
Other duties as assigned.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuồi từ 22 đến 30/Age: 22- 32 years old
Tốt nghiệp Đại học /Graduated from university
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất vật liệu nhôm là một điểm cộng /Experience working in the aluminum manufacturing industry is a plus
Kỹ Năng /SKILL
Vi tính(IT): Tin học văn phòng/ Microsoft office
Ngoại ngữ : Tiếng anh (4 kỹ năng)/ Foreign language: English (4 skills)
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình /Communication skill, Presentation skill

Tại Công Ty TNHH Lmat Vina Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG/Salary: From 14~ 18 million
LƯƠNG
Salary:
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
• Democratic, modern, professional working environment, with opportunities for advancement and long-term stability.
• Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to state regulations.
• Comprehensive health care.
• Other benefits according to company policy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lmat Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất C_2E_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

