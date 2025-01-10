Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 26 Phù Đổng Thiên Vương, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng

Nhân viên kinh doanh

Xây dựng kế hoạch, chiến lượckinh doanh cho ngành hàng Apple và ngành hàng phụ

Làm việc trực tiếp với đối tác hãng, nhà phân phối (sử dụng tiếng anh thường xuyên);

Lên forecast theo tỷ trọng từng SKU/ thương thảo KPI doanh số Sell in với hãng và nhà phân phối;

Phân bổ, điều chuyển, thu hồi hàng hóa nội bộ;

Xây dựng, phát triển các chương trình bán hàng, KPI và Target cho khối cửa hàng;

Xây dựng kế hoạch nhập hàng, tối ưu hoá vòng quay sản phẩm và giảm thiểu rủi ro hàng tồn kho;

Lập báo cáo kết quả kinh doanh với Công ty và đối tác Apple hàng tuần, tháng, quý (bằng tiếng Anh);

Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 25 - 35 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh, Kinh tế, Marketing,…

Có kinh nghiệm 1 - 2 năm về kinh doanh các ngành hàng.

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh thối thiểu ielts 6.5/ Toeic 750

Có thể đi công tác.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PP,…

Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: 14.000.000 - 18.000.000

Thưởng KPI theo kết quả kinh doanh, thưởng thêm theo tăng trưởng công ty;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật,…

Tham gia BHXH, BHYT, chế độ đầy đủ theo quy định;

Được hỗ trợ đào tạo về chuyên môn & kỹ năng khi làm việc;

Tham gia các chương trình teambuilding, gala dinner..;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

