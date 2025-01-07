Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ LONG BIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu

Mức lương 5 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Được đào tạo cách tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng - Được đào tạo kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp, Được đào tạo marketing - Được chuyển giao data khách hàng tiềm năng - Ưu Thế Lớn Của Sản Phẩm, thương hiệu của các hãng lớn - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty. - Lương cơ bản + hoa hồng cao (5 - 10 triệu/SP), thu nhập không giới hạn (giao động từ 7 đến 30 triệu/tháng). - Phụ cấp công tác phí (Vé xe, cơm, khách sạn, xăng,....). Phụ cấp điện thoại làm việc và cướ, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về xe tải, xe ben , đầu kéo, xe chuyên dụng...

- Khai thác thông tin khách hàng tiềm năng.

- Phối hợp đồng đội hoàn thành các công việc được giao

- Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách xem xe, chốt bán hàng

- Hỗ trợ khách hàng công tác đăng ký, đăng kiểm xe

- Lập hợp đồng bán xe, Theo dõi tiến độ thanh toán

- Chăm sóc khách hàng cũ.

- Kết nối với các phòng ban liên quan để hoàn thành công việc.

- Theo dõi, đốc thúc thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 5 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sở thích về kinh doanh, về xe tải, xe ben, xe đầu kéo...

- Chịu khó, yêu thích công việc kinh doanh, ham học hỏi

- Biết sử dụng office cơ bản phục vụ công việc.

- Thành thạo internet, biết sử dụng các trang mạng xã hội

- Trung thực, chịu khó, hòa đồng.

- Yêu cầu: Tốt nghiệp các trường Trung Cấp – CĐ - ĐH các khoa Công nghệ ô tô, Động Lực, Cơ Khí, Quản Trị, Công Nghệ Thông Tin, kinh tế

- Nam/nữ tuổi từ 18 - 35 - Không yêu cầu kinh nghiệm (Sẽ được đào tạo, ưu tiên mới ra trường)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ LONG BIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 5 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ LONG BIÊN

