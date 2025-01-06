Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SANAVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước - Tham gia các hoạt động của công ty. - Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ., Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm việc lên kế hoạch, thiết kế những chuyến đi mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch.

- Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ như di chuyển, ăn uống, vui chơi,... để đàm phán về cách thức, chất lượng và mức giá tốt.

- Điều chỉnh và phân công trách nhiệm cho hướng dẫn viên du lịch phụ trách chuyến đi.

- Cùng hướng dẫn viên kiểm soát lịch trình, chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong chuyến đi.

- Đặt dịch vụ tour theo yêu cầu (khách sạn, nhà hàng, HDV,,,)

- Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp mới/cũ

- Khảo sát những công ty đối thủ để đưa ra các chương trình phù hợp nhằm thu hút khách hàng.

- Lập báo cáo để nêu những thuận lợi và khó khăn của điều hành tour trong thực hiện hoạt động du lịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tại vị trí điều hành 1 năm trở lên

- Chịu được áp lực công việc

- Trung thực, trách nhiệm, có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

- Có khả năng giao tiếp với người nước ngoài

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành du lịch, marketing, kinh doanh,....

Tại CÔNG TY TNHH SANAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin