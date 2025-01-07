Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: thỏa thuận theo năng lực (nhận lương trước mùng 6 hàng tháng). - Các khoản phụ cấp trách nhiệm, xăng xe, điện thoại, ăn trưa - Được tăng lương theo kỳ và thưởng xứng đáng theo sự nỗ lực và đóng góp vào công việc. - Được tham gia các chương trình đào tạo về kỹ thuật, kinh doanh và kỹ năng quản lý để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp. - Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,.... - Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước. - Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. - Có nhiều cơ hội thăng, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Số lượng: 03 Nhân viên phát triển dự án làm việc tại văn phòng Hà Nội.

- Phát triển mạng lưới đối tác, tư vấn, hỗ trợ khách hàng các giải pháp về địa kỹ thuật của công ty.

- Phát triển các dự án về giải pháp , sản phẩm địa kỹ thuật

- Tương tác và chăm sóc khách hàng hiện có , phát triển thương hiệu của công ty trên thị trường xây dựng.

- Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ dự án (hồ sơ thầu, thanh toán...) cùng các phòng ban khác của công ty.

- Hướng dẫn kỹ thuật các dự án của công ty hoặc của khách hàng (nếu có yêu cầu )

- Đàm phán, thương thảo hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: dưới 1 năm kinh nghiệm về kinh doanh, ưu tiên mới ra trường là các trường GTVT, Thuỷ lợi hoặc đã được đào tạo các trường chuyên ngành về kỹ thuật (xây dựng, giao thông, thủy lợi...), kiến trúc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. (Sẽ được công ty đào tạo chuyên sâu thêm về lĩnh vực địa kỹ thuật nếu trúng tuyển).

- Đam mê lĩnh vực kinh doanh ngành kỹ thuật, có chí cầu tiến, có trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình.

- Có thể sử dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Auto cad).

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng Hưng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

