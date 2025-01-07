Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần VinaWater làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty cổ phần VinaWater
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần VinaWater

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- C5 Lô 18

- Khu đô thị Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

+ Chăm sóc khách hàng từ các trang fanpage của công ty.
+ Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của công ty: Hệ thống lọc nước trung tâm, lọc nước giếng khoan, lọc nước ăn uống... , giải đáp các thắc mắc của khách qua các kênh online của công ty.
+ Tạo và duy trì các chiến lược tiếp thị trực tuyến để tăng cường sự nhận biết thương hiệu và tăng doanh số bán hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+, Ưu tiên có kinh nghiệp bán hàng trên các trang thương mại điện tử.
+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh online hoặc tiếp thị số.
+ Có kinh nghiệm viết content và quay, chỉnh sửa video giới thiệu sản phẩm là một lợi thế.
+ Hiểu biết vững về các nền tảng truyền thông xã hội và kỹ năng giao tiếp hiệu quả trực tuyến.
+ Khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tại Công ty cổ phần VinaWater Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức. Du lịch, nghỉ dưỡng, liên hoan...
Được đào tạo hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm, Party, du lịch hàng năm...
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VinaWater

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần VinaWater

Công ty cổ phần VinaWater

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: C5 lô 18 KĐT Định Công, Hoàng Mai, Hà Nôi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

