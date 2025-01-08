Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vincom Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm
- Aeon Long Biên, Đường Cổ Linh, p. Long Biên, Long Biên, Hà Nội
- IPH Premium Outlet, Tầng 2, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Go!Đà Lạt, Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ĐỦ
KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC
KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC
Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Nhận 100% lương trong thời gian thử việc.
- Thưởng theo doanh số Cửa hàng làm việc.
- Được hưởng thêm lương theo đúng quy định của Luật Lao Động khi làm việc tăng ca và các ngày Lễ Tết.
- Được tham gia khóa đào tạo dành cho nhân viên bán hàng khi nhận việc.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn như Cửa hàng trưởng/Giám sát khu vực, và có cơ hội ứng tuyển các vị trí khác trong Khối Văn Phòng khi có thông báo tuyển dụng.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
- Thưởng theo doanh số Cửa hàng làm việc.
- Được hưởng thêm lương theo đúng quy định của Luật Lao Động khi làm việc tăng ca và các ngày Lễ Tết.
- Được tham gia khóa đào tạo dành cho nhân viên bán hàng khi nhận việc.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn như Cửa hàng trưởng/Giám sát khu vực, và có cơ hội ứng tuyển các vị trí khác trong Khối Văn Phòng khi có thông báo tuyển dụng.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI