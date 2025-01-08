Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vincom Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm - Aeon Long Biên, Đường Cổ Linh, p. Long Biên, Long Biên, Hà Nội - IPH Premium Outlet, Tầng 2, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Go!Đà Lạt, Hồ Tùng Mậu, Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐỦ

KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC

Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhận 100% lương trong thời gian thử việc.

- Thưởng theo doanh số Cửa hàng làm việc.

- Được hưởng thêm lương theo đúng quy định của Luật Lao Động khi làm việc tăng ca và các ngày Lễ Tết.

- Được tham gia khóa đào tạo dành cho nhân viên bán hàng khi nhận việc.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cao hơn như Cửa hàng trưởng/Giám sát khu vực, và có cơ hội ứng tuyển các vị trí khác trong Khối Văn Phòng khi có thông báo tuyển dụng.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINISO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin