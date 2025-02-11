Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thống Nhất Hưng Thịnh làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thống Nhất Hưng Thịnh
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 2 Trần Văn Trà, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
- Nghiên cứu và phân tích thị trường để xác định cơ hội kinh doanh mới và xu hướng ngành.
- Phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh.
- Tham gia vào quá trình đàm phán hợp đồng và thương thảo các điều khoản với khách hàng.
- Theo dõi và báo cáo hiệu suất kinh doanh, đưa ra các đề xuất cải tiến.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh hoặc bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại Công Ty TNHH Thống Nhất Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.
- Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Cung cấp các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
- Nghỉ phép theo quy định cùng với các ngày lễ theo luật lao động.
- Môi trường làm việc năng động và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thống Nhất Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
