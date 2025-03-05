Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tổ chức lớp zoom để giảng viên/ chuyên gia đào tạo miễn phí và tư vấn trực tuyến online cho học viên (100% data do MKT cung cấp)
Nhắc học viên vào học, tạo nhóm và chăm sóc học viên qua zalo để upsale
Trực zoom và hỗ trợ khi giảng viên/ chuyên gia cần
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí sale/ tư vấn
Giao tiếp, thuyết phục tốt
Có laptop để làm việc (công ty có phụ cấp laptop)
Ưu tiên ứng viên có khả năng MC online theo kịch bản có sẵn
Giao tiếp, thuyết phục tốt
Có laptop để làm việc (công ty có phụ cấp laptop)
Ưu tiên ứng viên có khả năng MC online theo kịch bản có sẵn
Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và pc: 8.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng doanh thu sale + thưởng doanh thu zoom (thu nhập hấp dẫn)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Được đăng ký thời gian làm việc: 8h-17h/ 8h30-17h30/ 9h-18h. Từ thứ 2 - Thứ 6 và 02 Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
