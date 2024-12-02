Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 72 - 74 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp và tư vấn kính thuốc theo đơn kính của bác sĩ và yêu cầu của khách hàng

Lập đơn bán hàng, chuyển biên lai thanh toán cho bộ phận thu ngân, chuyển kính cho bộ phận kỹ thuật mài lắp kính

Tư vấn cách sử dụng/bảo quản kính cho khách, bàn giao/ quản lý lịch hẹn giao hàng cho khách

Chăm sóc khách hàng: quản lý việc giao hàng qua shipper, gọi điện chăm sóc KH theo danh sách được giao, giải quyết các yêu cầu của KH do Telesales/Hotline bệnh viện chuyển đến

Chuẩn bị vật tư, lau dọn quầy kính, gọng kính, khu trưng bày,… đảm bảo quầy hàng sạch đẹp, gọn gàng, đúng tiêu chuẩn

Lập kế hoạch mua hàng và theo dõi chi phí giao hàng

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận sắp xếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, tác phong chuyên nghiệp

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng (kính mắt)

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, ngoại hình khá, 18-35 tuổi, ưu tiên nam

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về truyền thông

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2 Thì Được Hưởng Những Gì

− Mức lương: thỏa thuận theo năng lực + KPI, bữaăn theo ca

− Lương tháng 13 và các chế độ ngày lễ, tết

− Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ bài bản, nâng cao kỹ năng, hiểu biết về nhãn khoa

− Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe PTI

− Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, ưu đãi dịch vụ cho người lao động và gia đình

− Được cấp đồng phục, gửi xe miễn phí tại bệnh viện

- Thông tin khác

Thời gian làm việc: 8h/ngày, xoay ca (từ 7h30- 21h), nghỉ 1 ngày/ tuần.

Địa điểm làm việc: 72 - 74 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin